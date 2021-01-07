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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’nin en kısa sokağı 23 adımda bitiyor

Türkiye’nin en kısa sokağı 23 adımda bitiyor

Tarihi sokaktan detaylar

Yabancı Turist Kalaba Alabalık Meyan Şerbeti Kısa Mesafe 

-Sokağı gösteren tabela detaylar
-Röportaj Mehmet Yılmaz
-Sokağın adım sayarak geçilmesi

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şahinbey İlçesinde bağlı tarihi Bey Mahallesi'nde bulunan ‘Öz Işı Çıkmaz Sokağı’ sadece 23 adımda tamamlanıyor. Tarihi konakların arasında Hanifoğlu Sokağı ile bitişik olan Öz Işık Sokağı'nda sadece üç evin giriş kapısı bulunuyor. 35 yıldır kentin tarihi sokaklarında yerli ve yabancı turistlere yazın meyan şerbeti kışın ise menengiç kahvesi satarak geçimini sağlayan Mehmet Yılmaz, eski günlerini aradıklarını belirtti.
Öz Işık Çıkmaz Sokağının tarihi mahallede en fazla ziyaret edilen yerlerden birisi olduğunu ifade eden Yılmaz, “Burası en kısa sokağımız. Hanifioğlu Sokağı ile bitişik bir yer. Diğer sokaklarımız çok büyük fakat burası en güzel en kısa mesafeli sokak. Burası pandeminden önce çok kalabalık oluyordu turistler çok geliyordu şuanda çok az denilecek şekilde inşallah rabbimin izniyle bu biran önce ülkemizden gider” diye konuştu.

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