-Muz kolilerinden görüntü

-Güvenlik birimlerinin çalışmasından görüntü

-Arama köpeklerinden görüntü

-Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan’ın açıklaması



( MERSİN ) - Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu Mersin’de gerçekleştirildi MERSİN



- Türkiye’nin en büyük kokain operasyonu Mersin Limanında gerçekleştirildi.

Operasyonda, Ekvator'dan Mersin Limanına gelen bir gemide 1 ton kokain maddesi ele geçirildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Ekvator’dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide muz yüklü konteynır içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Limana gelen Liberya bandıralı gemide yapılan ortak operasyonda, 1 ton kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu bildirildi.

Ele geçirilen kokain, Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası bahçesinde sergilendi. Yaklaşık bir aydır takip ediliyordu Mersin İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Cihan, burada yaptığı açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile beraber yaklaşık bir aydır konuyu takip ettiklerini söyledi.



Cihan, “Ekvator ülkesinden Mersin Limanına muz yüklü bir gemide kokain geleceği bilgisi üzerine yapılan çalışmamız başarılı bir yakalamayla bugün sona ermiştir. Bu yakalamada 1 ton kokain yakalaması gerçekleşmiştir. Çalışmalarımız devam etmekte, uyuşturucuyla mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir” dedi.

“Şu ana kadarki yakala rekoru” Ele geçirilen kokain miktarının Türkiye’de şu ana kadarki yakalama rekoru olduğunu vurgulayan Cihan, “2019 yılında yine burada Mersin Emniyet Müdürlüğünün 615 kilogram kokain yakalaması vardı. Bu yakalamayla da bu rekoru egale etmiş olduk. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız” diye konuştu.

Cihan, muz kolileriyle ilgili bağlantı ve gözaltılarla ilgili çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, “Elbette gözaltılarımız ve yakalamalarımız olacak. Şu anda tahkikat ve soruşturmamız devam ediyor” ifadelerini kullandı. (KYM-

