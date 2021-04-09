Türkiye’nin en büyük adasında bir köy karantinaya alındı



- Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde artan korona virüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek amacıyla bir köy 14 gün süreyle karantina altına alındı. Türkiye’nin en büyük adası olan ve 10 köyü bulunan Gökçeada’da artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle Şirinköy köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı. Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle; “İlçemiz Şirinköy Köyü 08.04.2021 Perşembe günü saat 16.00 itibariyle 14 gün süreyle, saptanan Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri doğrultusunda karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.





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