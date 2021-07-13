-Vali Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ziyaret

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( ŞANLIURFA ) Türkiye'nin "Dijital Tırı" Şanlıurfa´da ŞANLIURFA



- Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Şanlıurfa'da ziyarete açıldı.Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğu sürüyor. Bu kapsamda kente gelen tır, 18 Mart Caddesindeki Necmettin Cevheri Parkı yanında konuşlandı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan ve yüksek teknolojiyle donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırında, "3 boyutlu sanal kutu", "sihirli ayna" ve Fatih Sondaj Gemisinin holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı tırı, Vali Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ziyaret etti. Erin ve Doğuş, inceleme yaptıkları tırdaki uygulamaları kullandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, kentte 16 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

