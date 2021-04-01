Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı



- Bulunduğu konum itibari ile 5 bin 137 metre yüksekliğiyle 'Türkiye´nin Çatısı' olarak adlandırılan Ağrı Dağı’nda karlar erimeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Doğu bölgesini etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte Ağrı Dağı beyaza bürünürken, dağ adeta gelinliğini tekrar giydi. Güzel görüntülerin üzerinden bir hafta geçmeden kar yağışı yerini erimeye bıraktı. Sahip olduğu iklim şartları nedeniyle "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır’dan gözüken Ağrı Dağı’nda karların eriyerek en yüksek rakıma doğru gittiği görüldü.





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