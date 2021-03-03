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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye'nin bir ucunda tuğralar kaldırılırken diğer bir ucunda ise tuğralı ay yıldız caddeleri süslüyor

Türkiye'nin bir ucunda tuğralar kaldırılırken diğer bir ucunda ise tuğralı ay yıldız caddeleri süslüyor

Tuğra'nın dron görüntüsü

Tarihi Surlar Tarihi Mekan Ay Yıldız Bulduk Antalya 

-Detay Görüntüler
-Vatandaşlarla Rop
-antalya'dan kaldırılan tuğra arşiv

( TRABZON )- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası figürlü saat belediye tarafından kaldırılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuğralı kavşak süslemeleri ile dikkat çekiyor TRABZON

- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası figürlü saat belediye tarafından kaldırılırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tuğralı kavşak süslemeleri ile dikkat çekiyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saat, belediye tarafından kaldırılması tartışmaları beraberinde getirirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce başlattığı ışıklandırma projeleri kapsamında Hacıkasım Kavşağı‘na yaptırılan Osmanlı tuğralı ışıklı dev ay yıldız görenlerin ilgisini çekiyor. Trabzonlular'ın da büyük beğenisini kazanan Tanjant Yolu Hacıkasım Kavşağı'nda bulunan Osmanlı tuğralı dev ay yıldız gece ve gündüz görüntüsü ile beğeni topluyor. Trabzonlular, yapılan çalışmayı çok doğru ve olumlu bulduklarını ifade ederek bu düzenlemenin şehrin diğer kavşaklarında da yapılmasını arzu ettiklerini belirttiler. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu göreve geldiği günden itibaren şehrin ışıklandırılmasının önemine dikkat çekmiş, bu konuda birçok noktada çalışma yapılacağını açıklamıştı. İlk olarak tarihi surların aydınlatılması ile başlayan çalışmalar, kavşaklarda ve şehrin tarihi mekanlarında yapılan küçük dokunuşlarla Trabzon’a farklı bir hava kattı. (GÖK-ÖS-Y)
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