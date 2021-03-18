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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye’nin az sayıdaki spor hekimlerinden biri de Eskişehir’de

Türkiye’nin az sayıdaki spor hekimlerinden biri de Eskişehir’de

Hasta muayenesi detay

Hastalık Sağlık Hizmeti Bilimsel Araştırma Biyokimya Fizyoloji 

-Spor Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçer röportaj

( ESKİŞEHİR )- Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki Spor Hekimliği bölümü, bölgedeki sporculara sağlık hizmeti sunuyor- Spor Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçer;- "Sporcuların yaşadıkları rahatsızlıklarla ilgilenip sağlıklı bir şekilde spor hayatlarına devam etmelerini sağlamaya çalışıyoruz"- "Türkiye'de aktif olarak çalışan yalnızca 80 spor hekimi var" ESKİŞEHİR

- Türkiye’deki hastanelerde sınırlı sayıda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi’ndeki Spor Hekimliği bölümü, bölgedeki sporculara sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.Spor ve egzersizlerden kaynaklı sakatlanma, yaralanma gibi durumların tedavisinin uygulandığı, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığı Spor Hekimliği bölümü; Türkiye’de spor kulüpleri dışında hastanelerde sınırlı sayıda bulunuyor. Hastalarının genelde sporculardan oluştuğu bölüme rağbet bölgesel olarak değişkenlik gösterirken Eskişehir Şehir Hastanesi’nde bulunan Spor Hekimliği bölümü, Kütahya, Afyon, Bilecik gibi çevre illerden de hastalarını kabul ediyor.“Sporculara tanı, tedavi ve sakatlıklardan korunma olanakları sağlıyoruz”Sporcuların yaşadıkları rahatsızlıklarla ilgilendiklerini ve sağlıklı bir şekilde spor hayatlarına devam etmelerini sağladıklarını belirten Spor Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçer, “Spor hekimliğinde kişilerin egzersiz fizyolojisi, biyokimyası gibi mekanizmaları inceliyor ve bununla ilgili çalışmalar ortaya koyuyoruz. Klinik olarak ise spor yapan ya da lisanslı sporculara tanı, tedavi ve sakatlıklardan korunma olanakları sağlıyoruz. Ayrıca sakatlanan bir sporcunun nasıl eski haline dönebileceği ile ilgili tedaviler de sağlıyoruz. Günlük fiziksel egzersizlerini gerçekleştiren ve bu durumlarla ilgili hastalık yaşayan bireyler bize başvuruyorlar. Biz de onların spora sağlıklı bir şekilde dönmelerini sağlıyoruz. Sporcuların genel ve rutin kontrollerini de yapıyoruz. Zaten bunları senede 2 kere yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
“Aktif olarak çalışan yalnızca 80 spor hekimi var”Türkiye’de çok az spor hekimi olmasından bahseden Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli Spor Hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emin Akçer, “Bu alan Türkiye’de çok yaygın değil. Şu anda Türkiye’de 12 tane üniversitede var ve çoğu da büyükşehirlerde. Aktif olarak çalışan yalnızca 80 tane spor hekimi var. Bunlardan 60 tanesi Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde çalışıyor. Geriye kalan 20 tanesi ise diğer illerde hizmet veriyor. Eskişehir’de hasta kabul eden tek spor hekimi maalesef benim. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) ise bir hocamız daha var ancak sadece bilimsel araştırmalarla ilgileniyorlar” ifadelerini kullandı.
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