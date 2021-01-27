Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü

- Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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