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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı beyaza büründü

detaylar

Karayolları Kar Kalınlığı Gesi Kar Yağışı 

-kar yağışından görüntüler

( EDİRNE ) EDİRNE

- Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Kapıkule Gümrük Kapısı bölgesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 4 santimetreye ulaştı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kapıkule Gümrük Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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