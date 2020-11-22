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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'nin 53. kayak merkezi beyaza büründü

Türkiye'nin 53. kayak merkezi beyaza büründü

Keltepe kayak merkezinden detay

( KARABÜK ) KARABÜK

Destina Kayak Merkezi Kar Yağışı 


- Karabük'ün 2 bin rakımlı dağında yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Türkiyenin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte 2 bin rakımlı kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Bu yıl tam olarak faaliyete girmesi düşünülen kayak merkezine vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. (FÜ-
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