- Türkiye’nin 5'nci AVM Kütüphanesi Malatya’da açıldı

-AVM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir

-Kütüphaneler Genel Müdürü Ali Odabaş

-Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

-Vali Aydın Baruş

-Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

-Açılış

-detay



( MALATYA )- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: E-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var MALATYA



- Türkiye’nin 5’inci alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya Park AVM’de okurları ile buluştu. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bu arada e-kitap portal hazırlığının da olduğunu söyleyerek, “İnsanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba e-kitap üzerinden ulaşabilecekler” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği AVM kütüphanelerinde 5’inci kütüphane Malatya’da açıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi iş birliği ile açılan kütüphane 209 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek. Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek. Kütüphanenin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra çok sayıda davetli ve kitapseverler katıldı.

Programın açılışında konuşan Malatya Park Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, gençliğin nitelikli olarak yetişmesinin önemine değinerek, “Bugün burada açılışını yaptığımız kütüphane, ben inanıyorum ki Malatya’nın gençlerinin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Ve bu gençlerimizin nitelikli donanımlı yetişmesine de çok büyük katkıda bulunacaktır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür vekili Ali Odabaş ise Halk Kütüphanelerinin sayılarını arttırmadan öte kütüphanelerin çeşitliliğini ve verdikleri hizmeti arttırma yoluna gitmeye başladıklarını söyledi.



Odabaş, geçen yol havaalanı ve gar kütüphanelerinin ardından bu yılda AVM kütüphaneleri projesini hayata geçirdiklerini ve bugün Malatya’da 5’inci kütüphaneyi hizmete açtıklarını dile getirdi. Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yeni kütüphanelerin açılmasının önemine değinerek, “İnsanların toplu olarak yaşadıkları alanlarda da okuma salonlarını yaygınlaştırmak çok önemli. Bugün insanların sık uğradıkları, alışveriş yaptıkları, dinlendikleri bir mekanda okuma alanlarının olması, o ülkenin, şehrin, toplumun hangi seviyede olduğunun en temel seviyede olduğunun göstergesidir” ifadelerine yer verdi. Malatya Valisi Aydın Baruş’ta bilgiye ulaşma çabasının yegane temellerinden birinin kitap okumak olduğunu vurgulayarak, “Geçmişte kitap okuma imkanına, kütüphanelerimizde ulaşabiliyorduk. Çünkü önceden kitapların toplu olarak bulunduğu yegane yerler kütüphanelerdi. Kişisel olarak bu kitapları edinmede büyük zorluklar çekiyorduk. Ama bugünün dünyasında artık hem yazılan kitapların edinilebilmesi açısından hem de dijital ortamda fikirlerin öğrenilebilmesi açısından çok geniş imkanlara sahibiz” dedi.

Programda son olarak söz alan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’da bakanlık olarak en önemli görevlerinin tarihi kazılar, eski eserlerin restorasyonları ve yazma eserler genel müdürlüğü faaliyetleri olduğunu ifade ederek “Burada kültürel hafızamızın kodları var. İnsanoğlu geleceğinin hikayesini ancak geçmişin hikayesini hatırlayarak inşa eder” dedi.

Kitap ve kütüphanesiz bir dünyanın düşünülmesinin mümkün olmadığını belirten Demircan, “Çok çeşitli kitapları insanlarla buluşturmak lazım. Bu ara e-kitap üzerinden bir portal hazırlığımız var. Yani insanlar bulundukları noktalardan istedikleri kitaba e-kitap üzerinden ulaşabilsinler diye. Halk kütüphanelerinin hedefinde bütün millet var, halka ulaşabilmek gerekir. Günümüzde çarşı anlayışımız değişti, daha konforizm beklentisi var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte AVM Kütüphanesi okurlara açıldı. (EA-CÖ-SD-Y)



loading...