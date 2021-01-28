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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Türkiye, KKTC’ye 20 bin doz daha korona virüs aşısı gönderdi

- Türkiye, KKTC’ye 20 bin doz daha korona virüs aşısı gönderdi

aşıların gelişi

Ambulans Uçak Telefon Görüşmesi 

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( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Türkiye, Covid-19’la mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 20 bin doz daha korona virüsü aşısı gönderdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası KKTC’ye bugün 20 bin doz daha korona virüs aşısı gönderildi. Çinli Sinovac tarafından geliştirilen aşılar, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Lefkoşa’da bulunan Ercan Havalimanı’na getirildi.
Öte yandan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye’den 20 bin doz Sinovac aşısının KKTC’ye ambulans uçakla gönderilmesi konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. KKTC’de aşılama işlemi 15 Ocak’ta başlamıştı.
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