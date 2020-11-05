Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye İzmir için tek yürek - OSMANİYE

Türkiye İzmir için tek yürek - OSMANİYE

- Tır ve minibüsün görüntüsü - Vali Erdinç Yılmaz'ın konuşması - Tır ve minibüsün uğurlanmasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye Valiliği himayesinde Bahçe Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Türk Kızılay Kadirli Şubesince hazırlanan bir tır ve bir minibüs yardım malzemesi İzmir'e uğurlandı.Valilik binası önünde düzenlenen törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için yardım malzemeleri gönderdiklerini belirterek daha önce de bölgeye bir tır yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Bugün de içme suyu bulunan bir tır ile gıda, oyuncak, çocuk bezi, maske, sıvı sabun, battaniye, kolonya, ıslak mendil, kağıt havlu gibi ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı minibüsü bölgeye uğurlayacaklarını dile getiren Yılmaz, katkısı ve desteği bulunan vatandaşlara teşekkür etti.Daha sonra yardım malzemelerini taşıyan tır ve minibüs İzmir'e uğurlandı.

Deprem Yardım Malzemesi İçme Suyu Kağıt Havlu 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı