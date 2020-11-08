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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Türkiye İzmir için tek yürek - KONYA

Türkiye İzmir için tek yürek - KONYA

- Yardım malzemelerinin tıra yüklenmesi - Uğurlama töreni - Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın konuşması - Dua okunması - Yardım tırının hareket etmesiTürkiye İzmir için tek yürekKONYA (AA) - Konya ’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen kampanya ile toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, İzmir’deki depremzedelere ulaştırmak üzere yola çıktı.Anıt Meydanında düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir halkının ülke genelinde yaşanan her türlü felaket ve olağanüstü durumlarda, zarar gören vatandaşlara geçmişte yardım elini uzattığını bildirdi.Bugün de İzmir’de yaşanan depremin ardından Beyşehirlilerin yardım eli uzatarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Bayındır, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Yardım tırı, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek tarafından yapılan duanın ardından İzmir'de doğru yola çıktı.

Vatandaşlık Depremzede Deprem Bild Felaket 

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