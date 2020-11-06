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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Türkiye İzmir için tek yürek - ADANA

Türkiye İzmir için tek yürek - ADANA

- Yardım tırlarından görüntüler - Vali Süleyman Elban'ın konuşması - Tırların uğurlanması Türkiye İzmir için tek yürekADANA (AA) - Adana Valiliği koordinesinde hayırseverlerin katkısıyla toplanan 6 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.Vali Süleyman Elban, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.Ülkenin her tarafındaki insanların İzmir'e yardım ulaştırmaya çalıştığını belirten Elban, "İlimizde depremin olduğu ilk günden itibaren, önce ekiplerimiz alana intikal ettiler. Ardından da değişik tarihlerde yardımlarımız gitti. Dün de 2 tır su gitti. Bugün de ilimizdeki hayırseverlerimizin, Valiliğimizin koordinesinde Türk Kızılay iş birliğiyle hazırladıkları yardım tırlarını gönderiyoruz." diye konuştu.
Elban, bundan sonra da yardımları İzmir'e ulaştırmayı sürdüreceklerini sözlerin ekledi.Konuşmaların ardından insani yardım malzemelerinin bulunduğu 6 tır İzmir'e uğurlandı.

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