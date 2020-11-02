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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarı havadan görüntülendi

Türkiye-İran sınırına yapılan güvenlik duvarı havadan görüntülendi

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN GÜVENLİK DUVARINDAN DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

Terörle Mücadele Kaçak Kamera İnsan Kaçakçılığı Sınır Güvenliği 


- Türkiye-İran sınırında terörle mücadele tedbirleri kapsamında sınır hattında yapılan yüksek güvenlikli duvar havadan görüntülendi. Türkiye-İran sınır hattı boyunca örülen duvarların sonuna gelindi. Türkiye-İran sınır hattında son yıllarda artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlalleri sürekli tepkiye yol açmıştı. Hem insan kaçakçılığı hem sınır güvenliği ihlalleri için yapılan güvenlik duvarında sona gelindi. Sınırda yapılan gece görüş, termal ve sensörlü kameralar sayesinde ise olağanüstü durumların hemen önüne geçilmesi sağlanacak. Sınır boyunca uzanan güvenlik duvarının yanında yapılan yol ile de sınır güvenliği 24 saat kontrol edilecek. “Sınır Duvarı Projesi, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanıyor” İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haziran ayında Türkiye-İran sınır duvarını incelemiş, Sınır Duvarı Projesinin, bu yılın sonu itibarıyla tamamlanacağını belirtmişti. (SY-AT)
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