Türkiye, Hindistan’a 2 askeri kargo uçağı ile tıbbi yardım gönderdi

-uçağın kalkışı

-Kızılay Genel Müdürü röp

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi yardımları taşıyan TSK'ya ait 2 adet A400M tipi askeri kargo uçağı 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazından oluşan bir insani yardım paketi ile Ankara'dan havalandı.Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor.Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Hindistan'a Türk Kızılay tarafından hazırlanan yaklaşık 46 ton ağırlığındaki tıbbi yardım malzemesi gönderdi.Türk Kızılay'ın hazırladığı ve Hindistan’da yaşanan sağlık krizine müdahale kapsamında Hindistan Kızılhaçı’na toplam 4 milyon 368 bin 789 TL değerinde 630 adet oksijen tüpü, 5 adet oksijen jeneratörü, 50 adet solunum cihazından oluşan bir insani yardım paketi ve Türk Kızılay logosu bulunan tibbi yardım kolileri Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A400M tipi 2 adet askeri kargo uçağına yüklendi.Yüklemenin tamamlandığı uçaklar Hindistan'ın başkenti Delhi'ye doğru havalandı.Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise gönderilen yardımlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Sağlık yardımlarını oksijen tüpleri, oksijen jeneratörleri, solunum cihazları ve ilaçlardan oluşmakta. Bu sağlık yardımının oluşması Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Dışişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızın koordinasyonuyla birlikte gönderiyoruz. Göndermiş olduğumuz ülke Hindistan gerek Balkan Savaşları sırasında gerekse Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemize yardımlar göndermiş ve mücadelede hep yanımızda olmuştur. Bugün de bizler aynı şekilde Hindistan’ın yanında olarak onlara yardım gönderiyoruz inşallah gidecek olan yardımlar pekçok insanın sağlığına kavuşmasına pek çok insanın rahata ermesine vesile olacaktır diye düşünüyoruz.”Hindistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’yle irtibata geçerek ihtiyacı bildirdiğini söyleyen Dr. Altan “Bu ihtiyaç saymış olduğum bakanlıklar tarafından koordine edilmiş ve bağışçılarımız tarafından ürünler tedarik edilerek Kızılay tarafından da sevkiyatı sağlanmıştır” diye konuştu.



