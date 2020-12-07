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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kızılaydan görüntüler

Hafta Sonu 

--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Korona virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde 56 saatlik süren sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde artan korona virüs vakaları nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Erdoğan, Covid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıkladı.
Tedbirler kapsamında hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını ifade etti.
Türkiye geneli 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona ererken vatandaş hareketliliği başladı.

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