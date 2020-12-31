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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye Gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın son yolculuğuna uğurlandı

Namaz kılınması

İletişim Muhabir Öğretim Görevlisi Cenaze Namazı Koordinat 

-Cenazenin omuzlara alınması
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Türkiye Gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın, Ulus Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yakalandığı korona virüs kapsamında bir süredir hastanede tedavi gören Türkiye Gazetesi eski yayın yönetmenlerinden Kenan Akın (76), dün organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Duayen gazeteci Kenan Akın, Ulus Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Akın’ın yakınları ve sevenleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Akın burada toprağa verildi.
Kenan Akın kimdir? Kenan Akın, 1944 yılında Mardin'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1960 yılında muhabir olarak mesleğe başladı.
Tercüman, Güneş, Günaydın ve Sabah gazetesinde Burhan Felek, Abdi İpekçi, Haldun Taner, Sabri Esat Siyavuşgil gibi ustalarla çalıştı. 1980-85 yılları arasında Tercüman gazetesinde yayın danışmanı, Güneş gazetesinde yayın koordinatörü oldu. 1992 yılında Türkiye Gazetesi Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.
Bu görevi değişik sürelerde üç defa üslendi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. Türkiye'nin en uzun soluklu meslek dergilerinden birisi olan Babıali'yi çıkardı. Basın Konseyi üyeliği yaptı. Yeniçağ Gazetesinde köşe yazıları yazdı. TV 8’de Yönetim Kurulu Başkanvekili yaptı. Yazdığı kitap ve makalelerle bir döneme ışık tuttu. İsa Yusuf Alptekin, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Enver Sedat, Saddam Hüseyin, Yaser Arafat, Muammer Kaddafi, Kral Abdullah, Kral Hüseyin, Ziya’ül Hak, Ebuzfez Elçibey, Mustafa Cemil Kırımoğlu, Haydar Aliyev’in de aralarında bulunduğu Türk ve İslam dünyasının önemli devlet adamlarıyla röportajlar yaptı. Çeşitli basın kuruluşlarından çok sayıda ödül aldı. Akın, iki çocuk babasıydı.
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