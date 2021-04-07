Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan dikkat çeken Ramazan tanıtımı

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan dikkat çeken Ramazan tanıtımı

Rap Şarkısı

Toplantı Farkındalık Konsept 

-Resul Aydemir röportaj

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Diyanet Vakfı, “Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin” temasıyla 2021 yılı Ramazan ayı faaliyetlerinin tanıtımını rap şarkısıyla yaptı. Türkiye Diyanet Vakfının Ramazan ayı konseptine göre sözleri yenilenen “Çocukluğum” parçasını yeniden seslendiren Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve rap sanatçısı Resul Aydemir yaptığı açıklamalarda gençlerin Ramazan ayını daha iyi anlamaları için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.
Gençlerin ilgi alanlarını ve farkındalıklarını dikkate alarak çalışmaya imza attıklarını ifade eden Resul Aydemir, “Çocukluğum parçasını Türkiye Diyanet Vakfının Ramazan faaliyetlerine göre sözlerini uyarladık ve yaptığımız tanıtım toplantısında uyarlama büyük ilgi gördü. Ben eminin gençler, halkımız teveccüh gösterecek ve çok güzel geri dönüşler alacağız” şeklinde konuştu.
Türkiye Diyanet Vakfının gençlere yönelik çok güzel projeler gerçekleştirdiğini vurgulayan Aydemir, “Ben böyle bir çalışmanın içinde yer aldığım için çok mutluyum. Şimdiden Ramazan ayının milletimize hayır getirmesini temenni ediyorum” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
En Havalı Konsept OtomobillerEn Havalı Konsept Otomobiller
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement