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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık dağıttı

İftarlık dağıtımı

İftar Çadırları Lyon Yurt Dışı Allah Kuyular 

-Sincan müftüsü açıklama
-TDV Genel Müdür yardımcısı açıklama
-Genel ve detay

( ANKARA )- TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin:- "100 liralık 80 bin tane yardım kartıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacak”- Dünya çapında 100 bin paket dağıtıyoruz” ANKARA

– Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık kumanya dağıttı.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, “80 bin tane 100 liralık yardım kartlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacağız" diye konuştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulamayacak olması nedeniyle TDV, Ankara’nın Sincan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık kumanya dağıttı.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin ve Sincan İlçe Müftüsü Mevlüt Topçu da iftarlık dağıtımı gerçekleştirdi.Konuya ilişkin açıklama yapan Sincan İlçe Müftüsü Topçu, şu anda tespitli 3 bini aşkın ihtiyaç sahibi aile olduğu bilgisini vererek, “Onlara peyder pey günlük belli bir plan dahilinde inşallah ulaştıracağız. Tabii biz bu çalışmamızı yıl boyunca da devam ettiriyoruz diyanet vakfı olarak Sincan şubesi olarak hayır yemekleri şeklinde yapıyorduk malum iftar sofraları özellikle taziyeler de sünnetlerde düğünler de yemek ikramı olamıyor tedbirler kapsamında o yüzden yıl boyu bu şekli ile yakını vefat eden kardeşlerimizin hayır yemeklerini de bizatihi fakirimize ulaştıralım düşüncesi ile çalışmalarımız devam ediyor ve bu noktada da bütün Sincan'ımız özellikle bize hayır sahiplerimiz ulaştığı zaman biz anında onların bu ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” şeklinde konuştu.
TDV Genel Müdür Yardımcısı Çetin ise "Ülke olarak millet olarak dünya olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Her zamankinden daha fazla dayanışmaya, yardımlaşmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönem bu. TDV olarak 75 ülkede 208 bölgede yaklaşık 60 milyonu aşan bir bütçeyle Ramazan kampanyamızı sürdürüyoruz. ‘Kardeşlerini unutma beklenen sensin’ diyoruz” dedi.
Sadece yurt dışında değil yurt içinde de aynı şekilde hizmetlerin verildiğini aktaran Çetin, "81 il ve bin 3 şubemiz tüm il ve ilçelerimizde çalışmaları yürütüyoruz. Yurt içinde bayramlık çalışmalarından tutun da 8 bin yetim, öksüz çocuğumuza ihtiyaç sahibine bayramlık yardımı yapacağız” ifadelerini kullandı.80 bin tane 100 Liralık yardım kartlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılacağını söyleyen Çetin, dünya çapında da 100 bin paket dağıtılmasının planlandığını ve 14 ülkede ise 12 bin civarında bayramlık dağıtılacağını aktardı.Sadece bu çerçevede hizmetlerin olmadığını söyleyen Çetin, “Özellikle 20 ülkede 111 su kuyusu açılışımız var. Ramazan süresi boyunca. Sadece kuyuları açmıyoruz. Açılmış olan kuyularımızı da yeniliyoruz. Bunların toparlanmasını sağlıyoruz” diye konuştu.
Sincan Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şubesi tarafından Ramazan Ayı boyunca 20 bin ihtiyaç sahibine iftarlık dağıtımı gerçekleştirileceği de kaydedildi.
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