- Türkiye’den deprem ve sel felaketiyle mücadele eden Haiti’ye yardım eli

-Yıkılan evlerden görüntüler

-Çadırda kalan depremzedelerden görüntüler



(PORT AU PRINCE) PORT AU PRINCE



- Türkiye 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından selin vurduğu Haiti’de 550 depremzedeye kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu. Orta Amerika ülkesi Haiti, geçtiğimiz günlerde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ve sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Çok sayıda can kaybına yol açan ve binlerce kişiyi evsiz bırakan depremin ardından tropik fırtına beraberinde seli getirmişti. Üst üste gelen felaketlerin ardından Haiti, uluslararası yardım çağrısında bulundu. Haiti’nin yardım çağrısına Türkiye’den yanıt gecikmedi. Söz konusu çağrı üzerine harekete geçen İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı.

İlk etapta depremden en çok etkilenen Les Cayes şehrindeki depremzede ailelere 550 adet kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu. Ekipler, ailelere ayrıca içme suyu dağıtımında da bulunuyor. Haiti'nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda cumartesi günü meydana gelen depremde 2 bin 189 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin 268 kişi yaralanmıştı. Çok sayıda kişiden halen haber alınamazken, yaklaşık 135 bin aileyi etkileyen depremde en az 75 bin ev hasar görmüş veya yıkılmıştı. Depremin ardından ülkede gıda, barınma ve ilaç sıkıntısı başlamıştı. Kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülke, deprem sonrasında tropikal fırtına etkisine girmişti. Evleri yıkılan ve çadır bulmakta güçlük çeken afetzedeler, fırtınanın yol açtığı sellerle mücadele ederken, derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. 11 yıl önceki depremde de yardım edilmişti Haiti’de 12 Ocak 2010’da meydana gelen depremde 360 bin kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye, o dönemde de mağdur Haitilileri yalnız bırakmamış, sağlık, barınma ve beslenme alanlarında bölgede çalışma gerçekleştirmişti.

