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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars’a vardı

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kenti Kars’a vardı

Trenin Kars tren garına gelişi genel ve detay görüntüler

( KARS ) KARS

Yurt Dışı İhracat 


- 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak olan Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni sınır kentti Kars’a ulaştı. Türkiye'den Çin'e doğru hareket eden ilk ihracat treni 04 Aralık 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından İstanbul'dan uğurlanmıştı. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin' e ulaştırması planlanan tren bugün akşam saatlerinde yurt dışına çıkmak için son durak olan Kars Tren Garı’na geldi. Türkiye'de üretilen soğutucuları taşıyan tren yurt içerisindeki yolculuğunu 2 bin 323 kilometrelik demir yolunu kat edip 08 Aralık 2020 Salı günü akşam saatlerinde tamamlayarak Kars' a vardı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını kullanarak Çin'e doğru yoluna devam edecek İhracat Treni, Kars’tan hareket ederek Ahılkelek İstasyonu’ndan Gürcistan’a girecek. Buradan Gürcistan-Azerbaycan- Hazar Denizi geçişi- Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehrinde yaklaşık 8 bin 693 km yol kat ederek ulaşacak. KRS-
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