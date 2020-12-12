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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan’a ulaştı

- Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni Kazakistan’a ulaştı

Trenin görüntüsü

Güzergah Bağlama Yolcu Treni İlham Salacak 

-limandan detay
-Röp

( AKTAU ) AKTAU

- Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Kazakistan’a ulaştı. Türkiye’den Çin’e doğru hareket eden ilk ihracat treni 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanmıştı. Yaklaşık 8 bin 693 kilometre yol kat ederek 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke üzerinden yükünü 12 günde Çin’e ulaştırması planlanan tren, Kars Tren Garı’ndan hareket ettikten sonra 8 Aralık’ta Gürcistan’a ulaşmıştı. Tren, Gürcistan’da Ahılkelek-Tiflis-Rustavi güzergahı üzerinden Azerbaycan’a girdi ve Azerbaycan’da Agstafa-Gence-Yevlah-Kürdemir-Hacıgabul güzergahı ile yolunu devam ettirerek Perşembe günü Bakü Deniz Limanı’na ulaştı. Tren bugün Bakü Deniz Limanı’ndan “Beket Ata” yük gemisiyle Kazakistan’ın Aktau limanına vardı. Tren limanda çalışanlar tarafından Kazakistan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 27 Eylül 2017’de Tiflis'ten Ahılkelek'e ilk test yolcu treninin ardından, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunun açılışı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Elet Limanı'nda düzenlenen törenle yapılmıştı. Bu demiryolu ile Asya ürünlerinin Avrupa'ya teslim süresi 15 güne kadar kısalacak. Projenin amacı Türkiye ile Azerbaycan'ı (dolayısıyla Orta Asya ve Çin'i Avrupa'ya) demiryolu ile bağlamak. Demiryolunun, işletilmesinin üçüncü yılında 3-5 milyon ton, beşinci yılda 6-8 milyon ton, ardından 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton kargo taşıması bekleniyor.
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