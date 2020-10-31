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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye’den Azerbaycan’a 11 tır yardım

Türkiye’den Azerbaycan’a 11 tır yardım

tırların görüntüsü

Deprem Geçmiş Olsun Gesi İnsani Yardım 

-Oğuz Kara'nın konuşması
-detaylar

( TRABZON )- Azerbaycan yardım tırları Trabzon’dan uğurlandı TRABZON

- Azerbaycan’a yardım için Türk Kızılayı tarafından gönderilen 11 insani yardım tırı Trabzon’dan hareket etti. Azerbaycan ve Türk bayraklarını alan vatandaşları tırları coşkuyla uğurlarken Trabzon Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, ülkemizde Türk Kızılayı'nın bağışlardan temin edilen yardım malzemelerini Azerbaycan’a göndermek için toplandıklarını belirtti.
11 insani yardım tırı Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki yaraları sarmak için Türkiye’den Azerbaycan’a doğru Trabzon’dan hareket etti. İstanbul’dan yola çıkan tırlar bugün akşam saatlerinde Trabzon’a gelirken, tırlar buradan vatandaşlar tarafından uğurlandı. Trabzon Kızılay Şube Başkanı Oğuz Kara, tırların Trabzon’dan yola çıkması münasebetiyle yaptığı konuşmada “Yaşadığımız bu günlerde tek millet iki devlet olduğumuz Azerbaycan’ımız kendi topraklarını Dağlık Karabağ topraklarını Ermenistan’dan kurtarmak için çok ciddi bir şekilde mücadele vermektedir. Onların Türkiye’deki kardeşleri olarak ülkemizde Türk Kızılay’ının bağışlardan temin ettiği yardım malzemelerini orada yaşayan kardeşlerimize göndermek için toplandık. Gelen tırlarımızı uğurlamak için buradayız. Er kısa zaman içinde Azerbaycan ordusunun muvaffakiyetler kazanmasını temenni ediyorum. İzmir’de meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ölen vatandaşlarımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum” dedi.

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