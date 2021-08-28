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Türkiye’den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ’lı havalimanında sahte pasaportla yakalandı...O anlar kameralara yansıdı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Türkiye’den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ’lı havalimanında sahte pasaportla yakalandı...O anlar kameralara yansıdı

Türkiye’den 3 kez sınır dışı edilen DEAŞ’lı havalimanında sahte pasaportla yakalandı...O anlar kameralara yansıdı

Güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Sınırdışı Terör Örgütü Polis Ekipleri Sınır Dışı 


- Daha önce üç kez Türkiye’den sınırdışı edilen DEAŞ’lı A.D isimli şahıs, bu kez sahte Rus pasaportuyla yurda girmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi. Polisin dikkati sayesinde tespit edilen şahıs, 4’üncü kez sınır dışı edildi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz 2 Ağustos’ta Rus pasaportuna sahip Umar Hojayev isimli yolcu Türkiye’ye giriş yapmak için Kahire’den İstanbul Havalimanı’na geldi. Pasaport kontrolünde yapılan incelemede polis ekiplerinin dikkati sayesinde pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şahıs detaylı inceleme için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmada asıl ismi A.D olduğu anlaşılan sahtecilik yöntemiyle Umar HOJAYEV ismine tanzimli Rusya Pasaportunu kullandığı tespit edildi. Hakkında yasal işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra sınır dışı edildi. Daha önce de üç kez girmek isterken tespit edilip sınır dışı edildi Yapılan incelemede Kahire’den gelen yolcunun pasaportu Gana’da Telegram uygulaması üzerinden Black Market adlı kanaldan iletişime geçerek 20 bin dolar karşılığında kargo yoluyla aldığı, yine şahsın 2020 yılında DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Türkiye’den deport edildiği anlaşıldı. Şahsın daha önce de 3 kez Türkiye’ye giriş yapmaya çalışırken tespit edilerek sınır dışı edildiği öğrenildi. (FY-YM
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