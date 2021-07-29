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- Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı

- Türkiye'deki yangınların kül ve dumanları KKTC'ye ulaştı

Külle kaplanan araçlar

Orman Yangınları Yangın Gökyüzü 

-Mustafa Kanmaz röp.
-Mehmet Uzunca röp.
-Siyah dumanlardan detay

( GİRNE ) GİRNE

- Türkiye’de Antalya, Adana, Mersin ve Osmaniye’de çıkan yangınların kül ve dumanı KKTC’ye ulaştı. Antalya'nın Manavgat, Adana'nın Kozan, Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçeleri ile Osmaniye merkeze bağlı Dereobası ve Kadirli ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kül ve dumanı KKTC'de Girne’ye kadar ulaştı. Gün boyu Girneye ince kül yağarken, gökyüzü dumanla kaplandı. Girne'de otopark işleten Mustafa Kanmaz aracının üzerindeki külleri göstererek, “Türkiye'de çıkan yangının külleri Kıbrıs'a geldi. Yangında hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diliyorum. Çok üzgünüz” dedi.
Mehmet Uzunca ise yaptığı açıklamada, “Bugün sokağa çıkınca biz de fark ettik, araçların üzerinde ve birçok yerde kül gördük. Zaten havadan da belli ediyor. Türkiye’mizde büyük bir yangını çıktı. Çıkan yangın için çok üzgünüz” diye konuştu.

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