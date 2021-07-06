- Türkiye’deki Suriyeli mülteciler Kurban Bayramı için evlerine dönmeye başladı

-- Mazen Alluş ve Radwan Al-Homsi’nin röportajları



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- Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye’deki Suriyeliler, Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan geçerek Suriye’ye ulaşmaya başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Türkiye'deki Suriyeliler, Türkiye - Suriye arasındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndan geçerek evlerine dönmeye başladı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkesinde bayramı geçirmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geçiş için sıraya girdi. Resmi işlemleri tamamlanmasının ardından Suriyeliler, Türkiye’den Suriye’ye yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 20 kişilik gruplar halinde giriş yaptı. Suriye tarafındaki Bab El-Hava Sınır Kapısı Medya ve Halkla İlişkiler Ofisi Direktörü Mazen Alluş, “Bayramda yaklaşık 35 bin Suriyelinin Bab El-Hava Sınır Kapısından Suriye’ye giriş yapması bekleniyor. Suriyelilerin geçişleri bugünden itibaren 18 Temmuz’a kadar devam edecek” ifadelerini kullandı. Türkiye'de ikamet eden Suriyeli mülteci Radwan Al-Homsi ise, “Türkiye, Bab El-Hava Sınır Kapısı’ndaki yetkililer bayram tatili için geçişlere izin verdi. Suriyeliler bu habere sevindiler, çünkü 2 yıl önce korona virüs salgını nedeniyle Suriye'ye gidemediler ve evlerinde bayram tatillerini geçiremediler. Bugün Suriye'ye girişin ilk günüydü. Türkiye ve Suriye tarafları Suriye'ye giriş için prosedürleri kolaylaştırdı” dedi.



