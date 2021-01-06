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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi

Türkiye’deki otobüs kaptanları Mali’deki yetimleri sevindirdi

YETİMHANEDEKİ ÇOCUKLAR

Market Yetim Çocuklar Yetim Çocuk 

-MARKET ALIŞVERİŞİ
-PAZAR ALIŞVERİŞİ
-KURBAN KESİMİ
-FARKLI AÇILANDAN DETAYLAR

( BURSA ) -- Mali’deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü BURSA

- Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, yaptığı erzak yardımları ve çeşitli hediyelerle Malili yatimlerin yüzünü güldürdü. Türkiye’de 5 ay evvel Serdar Ahmet Arslan öncülüğünde kurulan Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, Afrika’daki yetimlere yardım eli uzattı. Mali’nin Bamako şehriindeki yetimhanede bulunan yaklaşık 20’ye yakın çocuğun yüzü otobüs kaptanlarının yardımıyla güldü. Otobüs kaptanlarından toplanan yardımlarla yola çıkan heyet, market, manav, giyecek ve benzeri ürünler götürürken, bir de kurban kesti. Markete çocuklarla birlikte gidip istedikleri her şey alınırken, yüzlerinden okunan mutluluk ise hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. (AÇ-MŞ)
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