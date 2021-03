Türkiye'de sadece onlarcası kaldı.. Yaralı 'Kara Akbaba' tedavi altına alındı

--Röntgen çekim detay

( BİLECİK -ÖZEL)- Üç metre boyunda ,12 kilogram ağırlığında ve günde 2 kilograma yakın et tüketiyor- Bilecik’te yaralı halde bulunan ve nesli tükenmek üzere olan 'Kara Akbaba' tedavi altına alındı- Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı:- "Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşların duyarlı olmalarını ve bize ulaşmalarını bekliyoruz" BİLECİK



- Bilecik'te yaralı halde bulunan ve nesli tükenmek üzere olan 3 metre boyundaki 'Kara Akbaba' tedavi altına alındı.Sokak hayvanları için birbirinden önemli hizmetleri ortaya koyan Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, bu kez yaralı kara akbabayı tedavi için ağırladı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, tedavi ve rehabilitasyon merkezinde röntgen filmi çekilen yaralı kara akbabanın kanatlarında kırık tespit ettiklerini belirterek, şunları söyledi:"Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde, can dostlarımız olan sokak hayvanlarına hizmet vermenin yanı sıra birçok yaban hayvanına da müdahale ederek, tedavi imkanı sunuyoruz. Merkezimize getirdiğimiz yaralı akbaba, muhtemelen vurulmak suretiyle yaralanmış. Barınağımızda röntgenini çekip tedaviye başladık. Kara akbabalar daha çok Eskişehir ve Çorum civarında yaşıyor, nesli tükenmekte olan bir hayvan türü. Türkiye’de 50 ile 100 arasında adeti değişiyor. Tedavi ettiğimiz bu kara akbaba 3 metre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında. Yaşamını sürdürmesi için günde 2 kilograma yakın et tüketmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.Avcı, ayrıca, bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşların duyarlı olmaları ve kendilerine 444 88 58 numaralı telefonlardan ulaşmalarının çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.



