Türkiye'de kar Muğla'da yaz havasında deniz keyfi

-GÖCEK SAHİLİNDEN GÖRÜNTÜ

-DENİZDE YÜZEN İKİ ARKADAŞ

-DETAYLAR



( MUĞLA -DRONE) MUĞLA



- Ülke genelinde etkili olan ağır kış şartları ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Muğla sahillerinde bahar havası yaşanıyor. Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen 2 arkadaş yazdan kalma gün yaşadı. Güneşli havanın tadını çıkartan vatandaşlar, Göcek'te denize girip yüzdü. Tüm yurdu etkisi altına alan soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yazdan kalma bir gün yaşayan Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’nde fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, arkadaşı Katamaran Yat Kaptanı Lütfi Soylu ile birlikte Göcek koylarında unutulmaz bir gün geçirdi. Göcek'ten demir alıp Bedri Rahmi, Hamam ve Sarsala Koylarında süren seferlerinde denize giren Meleke ve Soylu, denizde dakikalarca kulaç atıp Şubat ayında deniz keyfi yaptı.



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