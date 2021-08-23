Türkiye Belediyeler Birliği Kongresi’ne ve Ankara Buluşması'na gidecek 60 öğrenci Mardin’den uğurlandı

-Vali Mahmut Demirtaş röportaj

-Öğrenciler uğurlanırken görüntü

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( MARDİN ) MARDİN



- Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye Belediyeler Birliği Kongresi ile Ankara Buluşması'na gidecek olan 60 öğrenci uğurlandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mardin Diplomasi Akademisi’ne katılan gençler 24-25 Ağustos tarihli Ankara Buluşması’na ve Türkiye Belediyeler Birliği Kongresi’ne gidecek olan 60 öğrenci, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve yanındaki heyetle birlikte uğurlandı. Bu bizim büyükşehir belediyesinin yağmış olduğu kültür turları kapsamında gençlerimizi inşallah bugün 60 genci Ankara’ya göndereceklerini söyleyen Vali Demirtaş, “Hem Ankara’daki tarihi yerleri dolaşacaklar hem de milletin evini ve milli kütüphaneyi, Ulucanlar’ı, Ulus’u ve Anıtkabir’i dolaşacaklar. İnşallah bizim amacımız gençlerimize kültürümüzü en iyi şekilde tanıtmaktır. Yarın Allah nasip ederse genç dostlar projesi adı altında bir proje kapsamında Türkiye belediyeler birliğinin yapmış olduğu bir projede cumhurbaşkanımızda saat 15.00’da o programa katılacaklar. Gençlerimizde inşallah o programda olacaklar. Gençlerimizin yollarının açık olmasını diliyorum. Bu kültür turlarının devam edecek. Bundan sonra hem çevre illeri hem de yaklaşık 200 tane gencimizi Çanakkale’ye göndereceğiz. Çanakkale turumuz olacak. Şimdiden inşallah hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



