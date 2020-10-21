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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Türkiye Azerbaycan dostluğunu yorgana işledi

Türkiye Azerbaycan dostluğunu yorgana işledi

Tokat'ta Azerbaycan Türk bayrağı motifleri ile yorgan yapan usta

Gana 

-Yorgancının ortaya çıkardığı eser
-Tamer Oruç röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokatlı esnaf. Tokat’ta 28 yıldır yorgancılık yapan Tamer Oruç (40) yaklaşık bir haftalık çalışma ile Azerbaycan ve Türk Bayrağı temalı yorgan işledi. El emeği göz nuru yaptığı yorganını iş yerine asan Oruç, Türkiye Azerbaycan dostluğuna dikkat çekmek istediğini söyledi.

İlk defa böyle bir çalışma yaptığını beliren Oruç, “Azerbaycan bayrağı ile Türk bayrağını birleştirip güzel bir eser ortaya çıkarmak istedim. Bir tarafa Türkiye diğer tarafa Azerbaycan yazdım. Çünkü biz iki devlet tek milletiz. Bunu tüm dünyaya duyurmak istedim. Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan sahipsiz değildir. Gerekirse bizde bu vatan için canımızı seve seve vereceğiz” dedi.

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