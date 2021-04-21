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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı

- Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi açıldı

Hastaneden detay

(TİRAN) TİRAN

Röntgen Laboratuvar Biyokimya Sağlık Personeli Ameliyathane 


- Türkiye ve Arnavutluk tarafından inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 68 günlük sürede tamamlanarak açılışı yapıldı. Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, bugün düzenlenen törenle açıldı. Türkiye’yi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın temsil ettiği törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan online olarak katıldı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın Türkiye ziyaretinde Arnavutluk’ta 150 yataklı hastane yapılması talimatı Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından verilmesinin ardından inşasına başlanan hastane planlanandan kısa sürede tamamlandı. Bugün 68 günde tamamlanarak hizmete açılan hastanede 6 ameliyathanenin yanı sıra 20 yoğun bakım, 130 servis yatağı, biyokimya, mikrobiyoloji laboratuvarı, MR, tomografi, mobil röntgen cihazı, kolonoskopi, endoskopi, laparoskopi ve anjiyografi gibi en modern cihazlar bulunuyor. Hastane tam kapasiteyle hizmet verdiğinde 56’sı Türk 331 Arnavut olmak üzere toplamda 387 sağlık personelinin görev yapması planlanıyor ve 3 yıl boyunca Türkiye-Arnavutluk tarafından ortak işletilecek hastanenin ortak işletim süresi tarafların karşılıklı rızası ile her yıl uzatılabilecek.
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