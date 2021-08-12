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Türkeli sele teslim oldu
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türkeli sele teslim oldu

Türkeli sele teslim oldu

Sel görüntüleri

( SİNOP ) - SİNOP

Fabrika Sağanak Yağış Göç Sağanak Köprü 


- Sinop’un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü, bir ev sel sularına kapıldı. İlçede gün boyu etkili olan sağanak yağış sonrası Türkeli Çayı taştı, Hamamlı Köyü Çayırlar Mahallesindeki Muharrem Demirel’e ait bir ev sel sularına kapıldı. İlçenin köylere ulaşım sağlayan bazı köprüleri yıkıldı, birçok köyde heyelan nedeniyle yollar göçtü. Bu arada İlçe merkezindeki Yaşam ve Huzur Vadisi adında sosyal alanların bazı bölümleri çöktü. İlçede 1 beton santrali sel sularına kapılırken, 2 kereste fabrikasında büyük oranda hasar meydana geldi. İlçe merkezindeki Sanayi Sitesi ve çevresinde bulunan iş yerlerinin tamamı da sular altında kaldı. (YCA-
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