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Türkeli'de sahil kıyısının rengi kahverengiye büründü
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türkeli'de sahil kıyısının rengi kahverengiye büründü

Türkeli'de sahil kıyısının rengi kahverengiye büründü

Sel felaketinden görüntüler

( SİNOP ) SİNOP

Fabrika Güzergah Kaymakamlık Aşırı Yağış Su Şebekesi 


- Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen selin ardından ilçenin sahil kıyısının rengi kahverengiye dönüştü. İlçenin sanayi bölgesinde de selin yaşattığı zararlar yağışın sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Çok sayıda araç sular altında kalırken, ilçenin bazı yol güzergahları da aşırı yağış sebebiyle göçtü. İlçede Türkeli Çayı kenarındaki Yaşam ve Huzur Vadisi sosyal alanları da çayın taşması sonucu sel sularına kapıldı. Kökünden sökülen metrelerce yükseklikte ağaçların sel sularıyla sürüklenmesi görüntülere yansıdı. Düzler köyü Yılanlık mevkiindeki beton santrali de idari bina ve çimento silosunun bulunduğu alan sel sularının arasına girdi. Yine aynı bölgede 2 kereste fabrikası, 1 halı saha selin etkisiyle büyük hasar gördü. İlçede kaymakamlık ve belediye ekipleri, aşırı yağıştan dolayı deforme olan yollarda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. İlçenin su şebekesini besleyen su depolarında da tahribat oluşması nedeniyle belediye ekipleri ilçeye yeniden su verilmesi için çalışmalara başladı.

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