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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Türk Yıldızlarının Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

Türk Yıldızlarının Mardin semalarındaki gösterisi hayran bıraktı

Mezopotamya ovasından Türk Yıldızların uçuş genel görüntü

İşgal Girişimi Düşman İşgali Gösteri Uçuşu İngilizler Irak 

-Türk Yıldızların Mardin Kalesi üzerinden gösteri uçuşu
-Mardin’den genel görüntü

( MARDİN ) MARDİN

- Türk Yıldızları, Mardin’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. 101 yıl önce Mardin'in milli mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişiminin direnerek engellemesinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Mardin Onur Günü etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Türk Yıldızları tarafından kadim şehrin semalarında selamlama uçuşu yapıldı. Tarihi Kartal Kalesinin etrafında dizilen soba boruları sayesinde kan dökülmeden bertaraf edilen Fransız işgalinden kurtulan Mardin’in semalarında gerçekleşen selamlama uçuşu vatandaşları hayran bıraktı. (MA-YRT
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