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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Türk Yıldızları Niğde’de gösteri yaptı

Türk Yıldızları Niğde’de gösteri yaptı

Uçaklardan görüntü

Amatör Cep Telefonu Ay Yıldız 

-Uçakların çizdiği ay yıldız görüntüsü
-Detaylar
-Fotoğrafçılarla röportajlar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi 'Türk Yıldızları', Niğde semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Valilik, belediye ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin tarafından davet edilen 6 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda Niğde semalarına ay yıldız çizdi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ve bazı amatör fotoğrafçılar, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan ve yüksek yerlerden cep telefonu ve fotoğraf makinalarıyla etkinliği kaydetti.

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