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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Yıldızları'ndan İskenderun'da selamlama uçuşu

Türk Yıldızları'ndan İskenderun'da selamlama uçuşu

Uçakların uçuşları

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu Ay Yıldız 

-İskenderun semalarında uçuşları
-İzleyenler
-Röportajlar
-Sahildeki kalabalık

( HATAY ) - HATAY

- Türk Yıldızları Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızlar’nın İsknderun Körfezi üzerinde başlayıp Amanos dağlarına doğru tırmandıkları selamlama uçuşu ilgiyle izlendi. İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim, selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi. Fakat havanın yoğun toz bulutu ile kaplı olması nedeniyle bu görsel şölen izlenemedi. Türk Yıldızları'nın selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği çekmeye çalıştılar. Türk yıldızları ile gurur duyduklarını aktaran İskenderunlular bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istediler. (AHS-
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