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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip

- Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip

Türk Yıldızları'nın gösterileri

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Türk Yıldızları 19 Mayıs’a özel hazırlanan bir video klip paylaştı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi olan Türk Yıldızları, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kutladı. Türk Yıldızları’nın resmi hesabı üzerinden yayınlanan paylaşımda gösteri uçakları ile yapılan şovlara yer verilerek “Sevgimiz hep genç kalacak! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun” ifadelerine yer verildi.
(ÖMR-
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