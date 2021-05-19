- Türk Yıldızları’ndan 19 Mayıs’a özel klip



- Türk Yıldızları 19 Mayıs’a özel hazırlanan bir video klip paylaştı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan ulusal akrotim ekibi olan Türk Yıldızları, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kutladı. Türk Yıldızları’nın resmi hesabı üzerinden yayınlanan paylaşımda gösteri uçakları ile yapılan şovlara yer verilerek “Sevgimiz hep genç kalacak! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun” ifadelerine yer verildi.

(ÖMR-

