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- Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi

- Türk Yıldızları KKTC'de gökyüzüne ay yıldız çizdi

Türk yıldızları gösteri

Naro Gökyüzü Siyasi Parti Ay Yıldız Asker 

-Dans gösterisi

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Türk Yıldızları, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramının 47'incı yılı kutlamaları kapsamında, gökyüzüne ay yıldız çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda tören düzenlendi.
Kıbrıs Barış Harekatının 47. yıl dönümünde düzenlenen törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri erkan, bakanlar, konuk bakanlar, iki ülkeden siyasi parti başkanları, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, vatandaşlar katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının ardından halk dansları gösterisiyle devam eden törende resmi geçit düzenlendi.
Sonrasında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları da gösteri yaptı. Lefkoşa semalarına ay yıldız çizen Türk yıldızları, gönülleri fethetti.
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