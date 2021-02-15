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-Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden bir yetkili Yaşar Sönmez

-Yardımlardan faydalanan Suriyelilerden genç olan Mansour Al-Sattouf ile röportaj



( İDLİB ) - Türk yardımseverlerden Suriyelilere yardım- Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 250 aileye yardımlar dağıttı İDLİB



- Suriye’deki kamplarda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Suriyeli ailelere, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından yardımlar dağıttı.

Suriye’de havaların soğumasıyla kamplardaki Suriyeli ailelerin yaşam mücadelesi giderek zorlaşıyor. Kamplardaki Suriyeli ailelere yardım elini ise Türkiye’deki yardım severler ve yardım dernekleri uzatıyor. Türk yardım derneği Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’de gerçekleştirdiği proje kapsamında İdlib kırsalındaki Ariha Bölgesi'ne bağlı Muhambal kasabasında bulunan kamplarda yaşayan Suriyeli ailelere yardım dağıttı.

Dernek yetkilileri aileleri ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerine çeşitli yardımlar verdi. Dernek tarafından 250 yardıma muhtaç aileye gıda, kışlık kıyafet, ısıtıcı malzeme, yorgan ve battaniye yardımında bulunuldu. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden yetkili Yaşar Sönmez, “Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Suriye’ye 2021 yılı için yapılan acil yardımlar kapsamında Cebel Zaviye, Muhambal bölgesindeyiz. 250 ailemize gıda ve yakacak yardımında bulunacağız. İnsanlar burada harabe ve yıkıntılar altında. Bu şartlarda yaşamak zorunda bırakılmış kardeşlerimize destek olamaya geldik. Bugüne kadar kardeşlerimizin yakında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Buradan tüm Türk halkına, yardımseverlere selamlar” ifadelerinin kullandı. Yardımlardan faydalanan Suriyelilerden genç olan Mansour Al-Sattouf, “Muhambal bölgesine yerleştik. Daha önce yardım almadık, ilk kez bizi bir dernek hatırladı. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nden yardım aldık. Yardımların devam etmesini umut ediyorum.



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