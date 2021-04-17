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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti

'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti

Çalışanlarla röportaj

Bild İnşaat İskelesi Bulduk İşçi Sağlığı 

-İskeleden detay

( AYDIN ) "Türk Usulü İş Güvenliği" pes dedirtti- Yurdum insanı hiç değişmiyor AYDIN

- Türkiye’de ve dünyada her şey büyük bir hızla değişirken, Türkiye’de değişmeyen tek şey işçi sağlığı ve güvenliği. İstatistiki kayıtlara göre 2020 yılı içerisinde iş kazalarında 2 bin 467 kişiyi kurban veren Türkiye’de manzara hiç değişmiyor. İş verenlerin maliyeti düşük tutmak için sergilediği vurdumduymazlık, işçilerin bilinçsizliğiyle birleşince ortaya çıkan trajik görüntüler görenleri “Bu kadarına da pes!” dedirtiyor. Bunun son örneği ise Kuşadası’nda yaşandı. Kurdukları inşaat iskelesini yolun eğimine göre düzeltmek için kısa kalan ayağın altını parke taşları ile dolduran işçiler görenleri hayrete düşürdü. Ekmek parası kazanmak için güvenliksiz çalışan işçiler, zaman zaman buldukları sözde zekice çözümlerin hayatlarına mal olabileceği gerçeğinin farkındalar mı bilinmez, ama hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu bir gerçek. İnşaat işçileri her işin kendine göre zorluğu olduğunu, yaptıkları işin karşılığında kazançlarının düşük kaldığını ifade ediyorlar. Hayatları büyük risk altında olan işçilerden biri: “Bu işler kolay değil, evet tehlikeli, zaten gördüğünüz gibi bazı yerlerde iskelenin demirleri kısa geliyor ve biz de bu şekilde çalışmak zorunda kalıyoruz. Tabi ki kolay hiçbir iş yok. Ancak inşaat işi biraz daha zor. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim, çekirdekten yetişmeyim ve yaklaşık 15 senedir kendi ekibimle çalışıyorum” diye konuşarak olayın vehim boyutunu gözler önüne serdi. (İD-İK-Y)
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