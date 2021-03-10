Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türk Silahlı Kuvvetlerinden terör örgütü PKK’ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerinden terör örgütü PKK’ya büyük darbe

MSB'den paylaşılan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

El Bombası Keskin Nişancı Amonyum Nitrat Terör Örgütü Uçaksavar 


- Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sonucunda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat bulunarak imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde operasyonların devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde kahraman komandolarımız tarafından etkili operasyonlar icra edilmeye, her taşın altına bakılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet 6’lı bomba atar, 1 kilogram amonyum nitrat, 3 adet mayın, 2 adet el bombası, bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet 12,7 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 30 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 40 adet şarjör, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, 2 adet keskin nişancı dürbünü, 4 adet el dürbünü ele geçirildi” denildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement