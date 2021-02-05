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( BAKÜ ) - Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Dağlık Karabağ'da faaliyetini sürdürüyor BAKÜ



- Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da ateşkesin gözlemlenmesi için kurulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi faaliyetini sürdürüyor. Merkezde görevli Türk ve Rus askerleri ateşkese uyulup uyulmadığını gözlemliyor. Azerbaycan’ın Ağdam ilinde bulunan Türk ve Rus askerlerinin görev yaptığı Ortak Merkez faaliyetlerini sürdürüyor. Güvenliği Azerbaycan Ordusu tarafından sağlanan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi Ağdam ilinin Merzili köyüne yakın bir alanda yaklaşık 4 hektarlık arazide inşa edildi ve 65 modüler odadan oluşuyor. Rus ve Türk askerlerinin görev yaptığı ortak merkezde, insansız hava araçlarını kullanan askerler dahil her iki tarafta 60 askeri personel yer alıyor. Merkezde görevli Türk askerlerden Albay Ali Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ bölgesindeki tüm çatışmaları sonlandırmak, ateşkesi kontrol etmek olduğunu söyleyerek, “Türkiye-Rusya Ortak Merkezi, ateşkesin ve tüm çalışmaların kontrolünü gerçekleştiriliyor. İhlal edilen bütün eylemlerin kontrolüne ilişkin verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasını sağlanıyor. Gözlem yapmak, insansız hava araçlarını uçurmak ve diğer kaynaklardan alınan verileri değerlendirmek suretiyle ateşkes ihlalleri kayda alınıyor. Diğer olaylarla ilgili şikayetler, konular ve sorunlar inceleyerek ateşkes ihlallerini önlemeye yönelik tüm net tedbirler alınıyor” dedi.

Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştı. Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin açılışı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in katılımıyla 30 Ocak'ta yapılmıştı. Merkezde Türk askerlerine Tuğgeneral Abdullah Katırcı, Rus askerine ise Tuğgeneral Viktor Fedorenko başkanlık ediyor.



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