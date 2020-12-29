Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Türk polisinden çocuğa duygulandıran yardım

Türk polisinden çocuğa duygulandıran yardım

Çocukların arabaya binmesi

Polis Kamera Uttu Semt Pazarı Polis Ekipleri 

-Araçtan inmesi
-Pazarı dolaşmaları
-Çocuğun ayakkabıyı giymesi
-Eşofman altını giymesi
-Çocuğa şeker almaları
-Çocukların araca binmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kağıthane’de polis, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği çocuğu giydirdi- Polisin bu davranışı büyük takdir topladı İSTANBUL

- Kağıthane’de cadde üzerinde bir grup çocuğun yanına giden polis ekipleri, arkadaşlarının su satarak ayakkabı almak istediği 11 yaşındaki çocuğu ekip otosuna alarak götürdüğü pazarda giyindirdi. Yapılan yardıma sevinen çocuk, polis ekibine teşekkür ederken, Türk polisinin yaptığı bu davranış büyük takdir topladı. Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde devriye görevini yapan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, bir grup çocuğun yol kenarında su sattığını gördü. Ekibin yanlarına gitmesi üzerine korkan çocuklar uzaklaşmak istedi. Otodaki polis durumu fark etmesi üzerine çocukları yanına çağırdı. Bir süre sonra polis, yanına gelen çocuklara ne yaptıklarını sordu. Su satarak arkadaşlarına ayakkabı alacaklardı Çocukların, arkadaşları olan 11 yaşındaki Azberbaycan uyruklu Ferhat Seferov’a ayakkabı almak için su sattıklarını söyledi.

Duydukları karşısından kayıtsız kalamayan Türk polisi, Seferov’u ve bir arkadaşını ekip otosuna aldı. Polis ekipleri ardından Hamidiye Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarın yolunu tuttu. Türk polisi büyük takdir topladı Pazara giren polis ekipleri, Seferov’a yırtık olan ayakkabısı yerine 1 çift bot ve yeni bir eşofman altı aldı. Yardım karşısında sevinen çocuk ekiplere teşekkür ederken, 7 gün 24 saat görevini ifa eden Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu hareketi büyük takdir topladı. Yaşananlar ise kameralara yansırken, polis ekipleri Seferov’u ailesine teslim etti. (DCC-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement