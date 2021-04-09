Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şehitler için mevlit okutuldu

-mevlide katılan vatandaşların detayı

-dergah cami detayı

-emniyet personel detayı

-dağıtılan ikram detayı

-detay



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



– Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Şanlıurfa’da şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 11 Nisan kurtuluş etkinlikleri, Balıklıgöl içerisinde bulunan Dergah Camii’nde şehitler anısına Hatmi Şerif programıyla düzenlendi.

Kurtuluş etkinliklerinin ilk ayağı, Balıklıgöl platosunda bulunan Dergah Camii'nde düzenlenen mevlit programı ile başladı.

Etkinlikte tüm şehitler için mevlit okutuldu.11 Nisan şehitleri için ve Polis Haftası nedeniyle düzenlenen mevlit programına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, şehit ve gazi aileleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Namaz sonrası Vali Erin, emniyet personeliyle birlikte namazdan çıkan vatandaşlara simit, lokum ve hurma ikramı yapıldı.



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