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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Türk Kızılay’ından anlamlı çalışma

Türk Kızılay’ından anlamlı çalışma

Kızılay ekibinden görüntüler

Onarım Çalışması 

-Mezarlık onarım çalışması
-Röportajlar

( İSTANBUL )- Türk Kızılay’ı Arnavutköy Gönüllüleri ilçe genelindeki mezarlıkların bakımlarını yaptı İSTANBUL

- Arnavutköy’de bulunan Türk Kızılay’ı gönüllüleri ilçe genelinde yazıları silinmiş olan mezarların bakımlarını yaptı. Türk Kızılay’ı Arnavutköy şubesinde bulunan gönüllüler, ilçelerindeki bakımsız olan mezarlıkları tespit etti. Mezarlıklar üzerinde tespit çalışmasını tamamlayan gönüllüler daha sonra ise o mezarlıkların bakımlarını ve onarımlarını yaptı. Yapılan çalışmada yaklaşık 30 gönüllü yer aldı ve çalışma gün boyu devam etti. Genç Kızılay Arnavutköy Başkanı Ahmet Aktaş, “Bizler İstanbul’da gönüllü olarak görev yapan Genç Kızılay şubeleri olarak bütün ilçelerde böyle bir çalışma yapmak istedik. Bunun ilkini Arnavutköy’de yaptık ve gerçekten çok güzel bir eylem oldu. İlçemizde bulunan bakımsız mezarlıkları tespit ettik ve onların bakımlarını, temizliklerini ve boyama işlemlerini tamamladık. Proje kapsamında özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günü seçmemizin sebebiyse insanlar bugün dışarıya çıkamıyorlar, o yüzden biz bakım onarımları bugün tamamladık ki hafta içi yakınlarının mezarlarına geldiklerinde değişikliği fark edip mutlu olsunlar” şeklinde konuştu.

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