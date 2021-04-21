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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Türk Kızılay, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Türk Kızılay, Diyarbakır’da 10 bin kişiye sıcak yemek sunmak için aşevi kurdu

Aşevinin açılışından görüntü

Alışveriş Fitre Deprem Yurt Dışı Nakit Desteği 

-Hazırlanan yemeklerin incelenmesinden görüntü
-Yemeklerin servis için hazırlanmasından görüntü
-Kerem Kınık konuşması
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık:- ’’Ramazan boyunca 26 aşevimiz, 44 seyyar mutfağımız yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlarımıza ulaştırıyor’’- ’’200 bin aileye kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor. 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz’’- ’’Afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz’’ DİYARBAKIR

- Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın katılımıyla Diyarbakır Dicle Üniversitesi kampüsünde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin açılışı gerçekleştirildi.
Diyarbakır Valiliği ve kentteki temsilciliklerin desteği ile Dicle Üniversitesi yerleşkesinde kurulan aşevi açıldı. Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, aşevinin günlük 10 bin kişiye yemek çıkartacağını söyledi.

Ramazan boyunca 26 aşevinin, 44 seyyar mutfağın yaklaşık 2,5 milyon öğün yemeği, iftarlığı vatandaşlara ulaştıracağını belirten Dr. Kınık, ’’Bir taraftan vatandaşlarımızın bağışlamış olduğu kurban adaklar burada yemeğe dönüşüyor, diğer taraftan vatandaşlarımızın zekatları, fitreleri bu aşevlerinde sıcak yemeklere dönüşüp mahzun sofraları şenlendiriyor. Bir taraftan kuru gıda dağıtımlarımız devam ediyor 200 bine yakın aileye. Diğer taraftan 200 bine aşkın aileye aylık 500’er liralık nakit Ramazan desteği sağlıyoruz. Diğer taraftan 40 bin civarında aileye yaklaşık 250’şer liralık mobil alışveriş kodları ve alışveriş kartları gönderiyoruz’’ dedi.
Ramazan boyunca 23 milyon liralık nakit destek sağlanacak Ağırlıklı olarak ailelere yardımları nakit olarak yapmaya çalıştıklarını ifade eden Dr. Kınık, sözlerine şöyle devam etti: ’’Özellikle nakit desteklerde bu bölgede Elazığ depremi sonrasında Diyarbakır’ın da, ilçelerinin de etkilendiğini biliyoruz. Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve İzmir’de, Giresun’da afetten etkilenen bölgelerimize 23 milyon liralık nakit desteği Ramazan boyunca sağlıyoruz. Kızılay’ımız tüm hızıyla Ramazan boyunca 8 milyon ihtiyaç sahibine, 1 milyonu yurt dışında olmak üzere yoksulluğun, kuraklığın pençesinde yaşayan Yemen, Somali, Sudan, Suriye gibi ülkelere 1 milyonu yurt dışında, 7 milyonu yurt içindeki vatandaşlarımıza elini uzatmak için çabalıyor. 60 bin Kızılay gönüllüsü sahada.” Dr. Kınık ve beraberindeki heyet, daha sonra açılışını gerçekleştirdikleri aşevini gezerek yerleşke hakkında bilgi aldı.
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