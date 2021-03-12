Türk Halk Müziği Sanatçısı Ahmet Günday, Fethiye'de toprağa verildi

-meydanda tören düzenlenmesi

-mezarlıkta cenaze töreni



( MUĞLA ) MUĞLA



- Türk Halk Müziği sanatçısı Ahmet Günday (77) tedavi gördüğü hastanede vefat ederken, cenazesi Muğla’nın Fethiye ilçesinde defnedildi.İzmir’de vefat ettikten sonra cenazesi Fethiye’ye getirilen TRT sanatçısı Günday için Foça Mahallesi Civcili Ahmet Ağa Meydanında tören düzenlendi.

Törende Günday’ın seslendirdiği eserlerin çalındığı anlarda Günday’ın yakınları ve severler göz yaşlarına boğuldu. Meydanda alınan helalliğin ardından Foça Mezarlığı’nda cenaze namazı kılınan Günday, toprağa verildi.

Sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren Günday, kaset ve plaklarının yanı sıra, "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserler bıraktı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında öğretim üyeliği de yapan Günday evli ve iki çocuk babasıydı.



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