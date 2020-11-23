Türk gemisine hukuk dışı arama

- Alman Fırkateyni personelinin yadım gemisine helikopterden iniş yapması - Alman Fırkateyni personeli tarafından yük gemisinde arama yapılması ANKARA (AA) - Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aradı.
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